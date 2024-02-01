И наконец случилось чудо – ему позвонил знакомый кинолог и сказал, что его Плюша нашлась. Эта история достойна сценария кино.

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Умилительная история Плюши и ее хозяина

Сергей Гаврилюк со своей четырёхлапой подругой жили на Днепровщине. Но в феврале 2022-го по делам были в кинологическом центре вблизи Вышгорода Киевской области. Именно здесь их застала большая война. Плюша испугалась выстрелов и взрывов и убежала. Для хозяина это было настоящим ударом, ведь она была не только подругой, но и верной спутницей.

50-летний мужчина еще в молодости мужчина потерял зрение вследствие производственной травмы. Во время реабилитации, которую он проходил за рубежом, он впервые узнал о существовании собак-поводырей.

Плюша и ее хозяин Сергей / Фото из личного архива мужчины

Сергей годами мечтал о таком друге, но позволить его не мог – такие собаки очень дорогие как в Украине, так и за рубежом. Впоследствии в жизни Сергея случайным образом появился золотистый ретривер Плюша.

Это была любовь с первого взгляда. Вместе эта пара гуляла, тренировалась, путешествовала и помогали другим незрячим людям, тренируя их будущих компаньонов. Однако идеальная жизнь мужчины длилась всего два года – до 24 февраля 2022 года,

– говорится в сообщении.

Проснувшись в день полномасштабного вторжения России в Украину, Сергей услышал за окном крики, звуки взрывов и запах пороха. Когда же мужчина начал звать Плюшу, то понял, что собаки рядом нет – испугавшись войны, как и многие другие животные, она убежала.

Плюша нашлась через 2 года после исчезновения

Несколько дней назад стало известно, что после почти двух лет поисков золотистого ретривера нашли. Оказалось, Плюшу через два дня после исчезновения приютили военные.

Собака-поводырь Плюша нашлась / Фото из личного архива Сергея

Они увидели объявление о поиске Плюши, проверили чип, все данные, и оказалось, что именно этого пса ищет Сергей. Тогда они обратились в кинологический центр, в котором воспитывали собаку. А уже кинологи позвонили владельцу – Сергею.

За это время мужчина был вынужден завести другого пса-поводыря – овчарку Кира он взял еще щенком и научил всем премудростям, чтобы тот стал его глазами. Теперь Сергей надеется, что его любимцы поладят и будут жить вместе.