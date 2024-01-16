Инцидент произошел 15 января на реке Ингул. Об этом рассказала представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Ильяна Пацюк.

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Спасатели вытащили из воды провалившуюся под лед собаку

15 января николаевские спасатели продемонстрировали храбрость и сноровку, успешно спаснув оказавшуюся под ледом собаку. Собака упала в ледяную воду реки Ингул в 50 метрах от берега.

Собака на берегу в Николаеве 15 января 2024 года / Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Несмотря на отважные попытки спастись самостоятельно, пес оказался в ловушке и нуждался в помощи. Для спасения были привлечены специалисты из первого отделения государственной пожарно-спасательной части.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, животное из последних сил боролось за жизнь,

– сообщила Ильяна Пацюк.

По словам спикера, чрезвычайники вытащили пса на берег, после чего тот скрылся.

Мужчина прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти собачку

На днях в Украине изменились погодные условия – на улице наступила настоящая зима со снегом и морозом. Нередко в такую погоду животные невольно оказываются в ловушках, из которых не в состоянии выбраться своими силами.

Подобный инцидент произошел утром 9 января на набережной Ирпеня. там мужчина прыгнул в ледяную воду при температуре -13 градусов, чтобы оказать помощь собаке. Речь идет об отважном поступке работника КП "Управление благоустройства города" Виктора Школьника. Увидев, что собака нуждается в спасении из воды, она без колебаний прыгнула и вытащила ее.

В Киевской области спасли лебедя, который "вмерз" в лед

В Ирпене в Киевской области лебедь оказался в ледяной ловушке. Сильные морозы привели к тому, что лапки птицы замерзли под водой, сделав ее неподвижной. Спасатели мгновенно оказали помощь пернатому. К счастью, благодаря ГСЧС лебедь остался в живых.

Известно, что лебедь обитает на набережной. Очевидно, он заснул на воде, но за ночь она очень быстро покрылась льдом. Тогда и кавычки птицы оказались в ловушке.