Інцидент трапився 15 січня на річці Інгул. Про це розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Ілляна Пацюк.

Читайте також На Одещині через шторм мігрують шакали: що треба знати

Рятувальники витягли з води собаку, який провалився під лід

15 січня миколаївські рятувальники продемонстрували хоробрість і вправність, успішно врятувавши собаку, що опинилася під кригою. Собака впав у крижану воду річки Інгул на відстані 50 метрів від берега.

Собака на березі у Миколаєві 15 січня 2024 року / Фото ГУ ДСНС у Миколаївській області

Попри відважні спроби врятуватися самостійно, пес опинився в пастці і потребував допомоги. Для порятунку залучили фахівців з першого відділення державної пожежно-рятувальної частини.

Коли рятувальники прибули на місце події, тварина з останніх сил боролася за життя,

– повідомила Ілляна Пацюк.

Зі слів речниці, надзвичайники витягли пса на берег, після чого той втік.

Чоловік стрибнув у крижану воду, щоб врятувати песика

Днями в Україні змінилися погодні умови – надворі настала справжня зима зі снігом та морозом. Нерідко в таку погоду тварини мимоволі опиняються у пастках, з яких не в змозі вибратися самотужки.

Подібний інцидент стався вранці 9 січня на набережній Ірпеня. Там чоловік стрибнув у крижану воду при температурі -13 градусів, аби надати допомогу собаці. Мовиться про відважний вчинок працівника КП "Управління благоустрою міста" Віктора Школьника. Побачивши, що собака потребує порятунку з води, він без вагань стрибнув та витягнув її.

На Київщині врятували лебедя, який "вмерз" у лід

В Ірпені на Київщині лебідь опинився в крижаній пастці. Люті морози призвели до того, що лапки птаха замерзли під водою, зробивши його нерухомим. Рятувальники миттєво надали допомогу пернатому. На щастя, завдяки ДСНС лебідь залишився живим.

Відомо, що лебідь живе на набережній. Вочевидь, він заснув на воді, проте за ніч вона дуже швидко вкрилася льодом. Тоді і лапки птаха опинилися в пастці.