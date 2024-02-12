До Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про те, що поруч зі спортивною базою собака провалилася під кригу. Рятувальники одразу прибули на місце події.

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Вінничанин пірнув у крижану річку, аби врятувати собаку

Після повідомлення ДСНС швидко прибули на місце та встановили, що пес провалився, коли вийшов на тонку кригу під час прогулянки вздовж річкового узбережжя. Власник собаки негайно кинувся на допомогу, але й сам ледь не опинився під загрозою. Чоловік майже пішов під воду.

Чоловік ледь не загинув, рятуючи свого собаку / Фото ДСНС

Рятувальники витягли обох з води, нагріли і передали лікарям, які прибули на місце разом з бригадою швидкої допомоги.

Власника собаки також витягли із водойми та передали лікарям / Фото ДСНС

Оскільки власника собаки госпіталізували, тварину на перетримку забрали до себе рятувальники.

Собака тимчасово на перетримці у рятувальників / Фото ДСНС

На Київщині врятували лебедя, який "вмерз" у лід

В Ірпені, що на Київщині, лебідь опинився в крижаній пастці. Люті морози призвели до того, що лапки птаха замерзли під водою, зробивши його нерухомим. Рятувальники миттєво надали допомогу пернатому. На щастя, завдяки ДСНС лебідь залишився живим.

Відомо, що лебідь живе на набережній. Вочевидь, він заснув на воді, проте за ніч вона дуже швидко вкрилася льодом. Тоді і лапки птаха опинилися в пастці.

Рятувальники витягли з води собаку, який провалився під лід

А миколаївські рятувальники продемонстрували хоробрість і вправність, успішно врятувавши собаку, що опинилася під кригою. Собака впав у крижану воду річки Інгул на відстані 50 метрів від берега.

Попри відважні спроби врятуватися самостійно, пес опинився в пастці і потребував допомоги. Для порятунку залучили фахівців з першого відділення державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники витягли пса на берег, після чого той втік.