В трогательном акте доброты мужчина приобрел акулу за 15 фунтов стерлингов (738 гривен), чтобы спасти ее от съедания, и выпустил обратно в океан. Акулу отпустили на волю в Сиамском заливе с надеждой, что она “воссоединится со своими родителями”.

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Мужчина купил живую акулу в ресторане и выпустил ее в океан

Салмон заметил, что в ресторане неподалеку от его дома в Паттайе (Таиланд) продают суп из акульих плавников, и был возмущен, когда увидел, в каких условиях содержат животных.

Акула, которую спас инструктор по подводному плаванию / Скриншот с видео

23-летний парень вернулся туда 1 апреля. Он поинтересовался, можно ли купить одну особь, но не для того, чтобы съесть. Вскоре инструктор по подводному плаванию вышел из тайского ресторана с маленьким животным, заплатив всего 15 фунтов стерлингов (738 гривен).

Я спас рыбу, которая проводила ужасные дни в ресторане, прежде чем окажется на чьем-то столе,

– говорит экстремал.

Спустя всего 30 минут мистер Селмон выпустил бамбуковую акулу в Сиамский залив, чтобы она "встретилась со своими мамой и папой".

Спасатель выпустил акулу в океан с надеждой, что она "встретится с родителями" / Скриншот с видео

Женщина забрала домой кота размером с ее 10-летнюю дочь

Кристин Сегуин из Канады была шокирована неожиданным поворотом событий, когда домашнее животное, которое она считала маленьким котиком, оказалось размером с ее 10-летнюю дочь. Когда ей привезли домашнее животное, у женщины "перехватило дыхание".

Женщина, ошибочно подсчитала, что Аксель, которого она спасает, весит 19 фунтов вместо 19 килограммов. В результате была шокирована, обнаружив, что кот был такого же размера, как и ее собака Чарли.