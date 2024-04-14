Такую сценку имели возможность наблюдать отдыхающие на Большом острове, что на Гавайях. Там песик решил покататься на доске со своим хозяином.

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Щенок прокатился на доске вместе с хозяином

Мужчина решил насладиться экскурсией на доске с веслом в компании своего щенка. Четверолапый друг с большим энтузиазмом взялся за водный спорт, создавая волшебное и интересное зрелище для зрителей.

Ему очень понравился уникальный опыт одновременного бега на доске и плавания в воде – такое вот двойное удовольствие.

Как это было: смотрите видео

Щенок продемонстрировал умную стратегию, когда столкнулся с возможностью упасть с доски во время плавания. Почувствовав опасность, щенок решил прилечь. Несмотря на это предостережение, плавание оставалось таким же интересным.

Конечно, зрители в комментариях не поскупились на комплименты, назвав щенка и милым, и крутым, а также немного позавидовали мужчине, у которого есть такой замечательный компаньон.

Более 100 хаски разнесли торговый центр

Более 100 хаски разгромили один из торговых центров в китайском городе Шэньчжэнь. Они сбежали из кафе для собак "Haha Husky Cute Pets". Сотрудникам заведения понадобился примерно час, чтобы поймать всех беглецов.

Торговый центр в мгновение превратился в игровую площадку, где собачки бегали, выли и ели все подряд, выхватывая закуски у напуганных и удивленных покупателей.