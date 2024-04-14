Таку сценку мали можливість спостерігати відпочивальники на Великому острові, що на Гаваях. Там песик вирішив покататися на дошці зі своїм господарем.
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Цуценя прокотилося на дошці разом з господарем
Чоловік вирішив насолодитися екскурсією на дошці з веслом в компанії свого цуценяти. Чотирилапий друг з великим ентузіазмом взявся за водний спорт, створюючи чарівне і цікаве видовище для глядачів.
Йому дуже сподобався унікальний досвід одночасного бігу на дошці та плавання у воді – таке ось подвійне задоволення.
Як це було: дивіться відео
Цуценя продемонструвало розумну стратегію, коли зіткнулося з можливістю впасти з дошки під час плавання. Відчувши небезпеку, цуценя вирішило прилягти. Попри цю пересторогу, плавання залишалося таким же цікавим.
Звісно, глядачі в коментарях не поскупилися на компліменти, назвавши цуценя і милим, і крутим, а також трохи позаздрили чоловікові, у якого є такий чудовий компаньйон.
Понад 100 хаскі рознесли торговий центр
Більше як 100 хаскі розгромили один з торгових центрів у китайському місті Шеньчжень. Вони втекли з кафе для собак "Haha Husky Cute Pets". Співробітникам закладу знадобилася приблизно година, щоб зловити усіх втікачів.
Торговий центр в мить перетворився на ігровий майданчик, де песики бігали, вили та їли все підряд, вихоплюючи закуски у наляканих та здивованих покупців.