Так, дослідники показали перше у своєму роді неймовірно зворушливе відео, як пташенята пінгвінів вперше входять в океан, стрибаючи зі скелі заввишки в 15 метрів. Як їм вдалося вижити – далі у матеріалі!

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Сотні пінгвіненят скинулися з брили льоду заввишки 15 метрів

Щороку у січні, коли пташенятам виповнюється приблизно 5 місяців, вони проходять природний процес, який називається оперенням. Це означає, що вони втрачають пір'я і вперше виходять за межі колонії, щоб розпочати свою подорож до моря.

Під час цього першого знайомства з океаном молоді птахи залишаються самостійно орієнтуватися без нагляду дорослих, де вони вчаться плавати. Дивно, але батьки не відіграють жодної ролі на цьому важливому етапі розвитку пташенят.

Як правило, перше занурення в океан відбувається з досить безпечної висоти – від 30 до 60 сантиметрів,

– каже Вудс-Хоул Сара Лабрусс з Океанографічного інституту.

Втім, нещодавно супутникові знімки підтвердили, що деякі колонії розмножуються і вирощують пташенят на просторих шельфових льодовиках. Така ситуація призвела до того, що пташенята були змушені зробити сміливий стрибок в океан з приголомшливої 15-метрової висоти.

Дитинчата пінгвінів стрибають в океан із висоти 15 метрів / Фото NatGeo

Під час нещодавньої експедиції для зйомок нової програми для National Geographic знімальна група стала свідком дивовижного і зворушливого моменту, коли близько 700 пінгвінят зібралися на краю масивної крижаної брили заввишки близько 15 метрів, щоб зробити своє перше занурення в океан.

Знімальна група була шокована несподіваним поворотом подій, коли побачила, як пінгвінята один за одним стрибають з вершини. На диво, трюк виявився безпечним для пінгвінят, і всі вони вижили.

Команда описала цей момент як дивовижний і такий, що розриває серце. Цей історичний момент був знятий на відео, що стало першим випадком, коли вчені змогли зафільмувати таку поведінку, яку спостерігали раніше.

Як це було: дивіться відео

Зазначимо, що загалом експедиція команди тривала два місяці за температури -5 градусів за Цельсієм. Вченим вдалося зняти дивовижні кадри за допомогою дронів, оснащених камерами з телеоб'єктивом.

У дослідженні команда висвітлила унікальні виклики, з якими зіткнулася під час зйомки оперення імператорських пінгвінів. Це завдання було особливо складним, оскільки зміна оперення відбувається лише в найбільш нестабільний для морського льоду період року.