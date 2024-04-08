Сотрудникам кафе для собак “Haha Husky Cute Pets” понадобился примерно час, чтобы поймать всех беглецов. Соответствующее видео впервые появилось в социальной сети Weibo.

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Более 100 хаски разнесли торговый центр

В местном кафе группа хаски с радостью поприветствовала своего хозяина после длительного отсутствия, продемонстрировав ему свою преданность. Сотрудники заведения заметили, как собаки с радостным лаем и вилянием хвостов выбежали из кафе к нему.

Торговый центр в мгновение превратился в игровую площадку, где песики бегали, выли и ели все подряд, выхватывая закуски у напуганных и удивленных покупателей.

Как это было: смотрите видео

Сотрудникам кафе понадобился примерно час, чтобы поймать всех беглецов.

Администрация заведения принесла извинения у своих клиентов после инцидента. Они также предложили компенсацию пострадавшим. Кроме того, выразили благодарность полиции, руководству торгового центра и неравнодушным прохожим, которые помогли поймать хаски.

По предварительным данным, никто не пострадал, а кафе продолжает работать в штатном режиме.

К слову, в Haha Husky Cute Pets посетители могут наслаждаться отдыхом со своими пушистыми компаньонами. Заведение предлагает на продажу корм для собак и позволяет гостям пообщаться с очаровательными щенками на полу или на лестнице.

В Таиланде полиция "воюет" с обезьянами

Таиландский Лопбур очень популярно среди туристов, в частности, именно из-за обезьян. Местные их подкармливают, но приматы стали очень дерзкими – кусают людей, выхватывают еду и портят имущество. Поэтому их пришлось отлавливать и отправлять в питомники, где определят, куда их поместить. Полиция начала настоящую охоту на обезьян.

Местная полиция начала преследование приматов, используя рогатки и транквилизаторы, чтобы контролировать ситуацию. Они имеют право использовать камни для стрельбы по обезьянам как крайнее средство для восстановления контроля. Это действие необходимо, когда все другие методы исчерпаны.