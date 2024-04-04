В прошлом году полиция обнаружила, что животные живут в грязи, многие из них обезвожены, страдают от недоедания или заражены паразитами. Судья сказал, что супруги не позаботились о животных должным образом.

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Почему паре запретили домашних любимцев?

68-летняя женщина и 52-летний мужчина были приговорены к одному году условно за то, что они подвергали многочисленных животных жестоким условиям содержания. Также им навсегда запретили заводить домашних животных. Супругов еще обязали выплатить более 150 000 евро в пользу различных зоозащитных организаций.

В 2023 году вызвали полицию в квартиру супругов в связи с ссорой и правоохранители были шокированы, увидев картину. Десятки животных были найдены в разных комнатах, а их экскременты были разбросаны по всему жилому пространству.

К сожалению, некоторые из котов и собак были в настолько плохом состоянии, что впоследствии умерли от болезней. Дальнейшее расследование обнаружило тела по меньшей мере двух котов и двух собак в ванной комнате.

На недавнем судебном заседании владелица квартиры призналась, что животные, которые находились в ее собственности, были "любовью ее жизни", но признала, что "облажалась". Сообщается, что в 2018 году она забрала трех котов и трех собак от своих родителей, а позже принесла около 30 котов из заброшенного дома в свою квартиру. С тех пор популяция этих животных значительно увеличилась.

Во Франции пару осудили и запретили домашних любимцев / Иллюстративное фото Unsplash

Во время психиатрической экспертизы у женщины был диагностирован синдром Ноя – состояние, характеризующееся навязчивым желанием спасать животных, независимо от способности человека адекватно заботиться о них. Прокуратура требовала 18 месяцев заключения.

Заметим, в 2014 году против супругов уже открывали расследование из-за того, что они жили в студии площадью 18 квадратных метров с 13 котами и собакой.