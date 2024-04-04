Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Что известно об инциденте – читайте дальше!

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В Киеве остановили микроавтобус, в котором перевозили 9 оленей

По данным следствия, вечером 3 апреля на блокпосту при въезде в Киев с Бориспольского шоссе патрульные полицейские остановили автомобиль под управлением 23-летнего жителя Ровенской области.

Микроавтобус, в котором перевозили животных / Фото Киевская городская прокуратура

При осмотре, в кузове автомобиля обнаружили 9 пятнистых оленей. Водитель никакого документа и разрешения на перевозку животных не имел. Все животные были в плохом состоянии, один из них уже был без признаков жизни.

В машине обнаружили 9 оленей, один из которых умер / Фото Патрульная полиция Киева

Со слов водителя, животных он перевозил по заказу знакомого предпринимателя из Сумской области на ферму в Киевской области.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по факту жестокого обращения с животными,

– заявили в прокуратуре.

Документов на животных у мужчины не было / Фото Нацполиция Украины

Сейчас мужчину задержали, а животных изъяли и передали на временное содержание в Киевский зоопарк. Умершего оленя передали специалистам зоопарка для установления причины смерти.