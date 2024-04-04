За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Що відомо про інцидент – читайте далі!
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У Києві зупинили мікроавтобус, у якому перевозили 9 оленів
За даними слідства, ввечері 3 квітня на блокпосту при в'їзді до Києва з Бориспільського шосе патрульні поліцейські зупинили автомобіль під керуванням 23-річного мешканця Рівненщини.
Мікроавтобус, в якому перевозили тварин / Фото Київська міська прокуратура
Під час огляду, у кузові автомобіля виявили 9 плямистих оленів. Водій жодного документа та дозволу на перевезення тварин не мав. Всі тварини були в поганому стані, один з них вже був без ознак життя.
У машині виявили 9 оленів, один з яких помер / Фото Патрульна поліція Києва
Зі слів водія, тварин він перевозив на замовлення знайомого підприємця з Сумщини на ферму в Київській області.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами,
– заявили у прокуратурі.
Документів на тварин в чоловіка не було / Фото Нацполіція України
Наразі чоловіка затримали, а тварин вилучили та передали на тимчасове утримання до Київського зоопарку. Померлого оленя передали спеціалістам зоопарку для встановлення причини смерті.