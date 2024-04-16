У зворушливому акті доброти чоловік придбав акулу за 15 фунтів стерлінгів (738 гривень), щоб врятувати її від з'їдання, і випустив назад в океан. Акулу відпустили на волю в Сіамській затоці з надією, що вона "возз'єднається зі своїми батьками".

Дивіться також Справжня активна відпустка: цуценя "посерфило" з господарем і розчулило мережу – миле відео

Чоловік купив живу акулу в ресторані й випустив її в океан

Салмон помітив, що в ресторані неподалік від його будинку в Паттаї (Таїланд) продають суп з акулячих плавців, і був обурений, коли побачив, у яких умовах утримують тварин.

Акула, яку врятував інструктор з підводного плавання / Скриншот з відео

23-річний хлопець повернувся туди 1 квітня. Він поцікавився, чи можна купити одну особину, але не для того, щоб з'їсти. Незабаром інструктор із підводного плавання вийшов із тайського ресторану з маленькою твариною, заплативши всього 15 фунтів стерлінгів (738 гривень).

Я врятував рибу, яка проводила жахливі дні в ресторані, перш ніж опиниться на чиємусь столі,

– каже екстремал.

Лише через 30 хвилин містер Селмон випустив бамбукову акулу в Сіамську затоку, щоб вона "зустрілася зі своїми мамою і татом".

Рятівник випустив акулу в океан з надією, що вона "зустрінеться з батьками" / Скриншот з відео

Жінка забрала додому кота розміром з її 10-річну доньку

Крістін Сегуїн з Канади була шокована несподіваним поворотом подій, коли домашня тварина, яку вона вважала маленьким котиком, виявилася розміром з її 10-річну доньку. Коли їй привезли домашню тварину, у жінки "перехопило подих".

Жінка, помилково підрахувала, що Аксель, якого вона рятує, важить 19 фунтів замість 19 кілограмів. В результаті була шокована, виявивши, що кіт був такого ж розміру, як і її собака Чарлі.