Женщина, ошибочно подсчитала, что Аксель, которого она спасает, весит 19 фунтов вместо 19 килограммов. В результате была шокирована, обнаружив, что кот был такого же размера, как и ее собака Чарли.

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Женщина забрала домой кота-гиганта

Кот был настолько большим, что когда сидел на 10-летней Амеле, женщине казалось, что он ее просто раздавит.

Аксель едва мог ходить. Он задыхался и часто перекатывался. Сейчас мы поддерживаем его путь к похудению, надеясь помочь ему сбросить более чем полтора килограмма,

– говорит Кристин.

Сейчас женщина часто показывает жизнь Акселя в социальных сетях. В них она демонстрирует, как он с трудом ходит по дому и катается в ожидании поглаживания живота.

Женщина случайно перепутала вес домашнего животного / Фото Kennedy News & Media

При этом говорит, что фото и видео не передают всего этого. Когда его только забирали, чтобы перенести из транспортной машины в их, понадобилось два человека, потому что его вес превышал вес переноски, и та ломалась в нижней части.

Когда он только приехал, семья поставила его туалет рядом с кроватью, а еду – с другой стороны, потому что он просто делал хоть несколько шагов, и переворачивался на бок и падал.

Аксель смог сбросить около 3 килограммов / Фото Kennedy News & Media

Любительница животных, которая часто берет на воспитание кошек и собак, посадила Акселя на строгую диету, чтобы помочь ему сбросить несколько килограммов. Он сидит на диете по рецепту. Его питание стоит от 200 до 300 долларов в месяц.

Сейчас Аксель потерял почти 3 килограмма и весит около 16 килограммов. Кристин также сказала, что теперь он "активнее" и даже может запрыгнуть на диван.