Она немедленно позвонила в службу спасения 911, потому что не знала, к кому еще можно обратиться за помощью в этой ситуации. Как развивались события – читайте дальше!

Смотрите также От крутого полицейского не убежишь: правоохранитель поймал в городе 2 свиньи и стал звездой соцсетей

Аллигатор залез в дом американки

Когда американка услышала стук во входную дверь, то сначала подумала, что это кто-то пытается войти.

Я встала с дивана и подошла к двери, чтобы сказать: "Вы ошиблись адресом". Когда же увидела аллигатора, то у меня появилось две мысли: "Боже мой, у меня дома крокодил" и "Как мне от него избавиться?",

- говорит она.

Быстро отреагировав, Мэри связалась с полицией. Помощники шерифа округа Сарасота и представители Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили незваного гостя уже на кухне.

Женщина нашла в своем доме огромного крокодила / Фото Mary Hollenback

Холленбек сообщила, что хищник, вероятно, появился из соседнего пруда, прошел через два двора и улицу, прежде чем попал в ее дом. Несмотря на это, она отметила, что никаких свидетелей его "прогулки" не было, и это странно.

Сообщается, что аллигатора уже поймали и передали на ферму.

Аллигатора поймали / Фото Mary Hollenback

Кстати, во Флориде крокодилы часто вынуждены искать новые водоемы в результате изменения климата и застройки прилегающих территорий. Специалисты призывают жителей сохранять бдительность и сообщать о любых случаях появления хищников вблизи жилых районов в соответствующие органы.

Женщина помогла мужчине отбиться от крокодила бревном

В Южной Африке жена мужественно помогла своему мужу в борьбе с четырехметровым крокодилом. Вооружившись бревном, она бесстрашно противостояла хищнику, чтобы защитить любимого.

Жена Энтони Жубера совершила героический акт самоотверженности, вовремя вмешавшись и спасая его от едва не смерти. Рассказывая об этом ужасном инциденте, она описала, что увидела, как ее муж оказался по пояс в пасти животного, и быстро приняла меры, чтобы спасти его.