Жена Энтони Жубера совершила героический акт самоотверженности, вовремя вмешавшись и спасая его от едва не смерти. Рассказывая об этом ужасном инциденте, она описала, что увидела, как ее муж оказался по пояс в пасти животного, и быстро приняла меры, чтобы спасти его.

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Женщина помогла мужчине отбиться от крокодила бревном

Энтони Жубер, 37-летний отец троих детей, едва избежал смерти благодаря героическим действиям своей жены во время рыбалки на выходных.

Семья была на рыбалке / Фото Jamie Pyatt News Ltd

Сын Жубера, Джей-Пи, оказался в опасной ситуации, когда его улов зацепился за дерево. Когда окунь повис над водой, Жубер принял решение войти в озеро и распутать леску, рискуя собственной жизнью.

Этот крокодил, видимо, сидел в засаде, потому что внезапно он вынырнул из воды, обхватил челюстями мою ногу и повалил меня. Повсюду была вода, потом он изменил хватку, зажал мою вторую ногу в пасти чуть ниже пояса и начал мотать головой влево и вправо с огромной силой,

– рассказал мужчина.

Он добавил, что не видел своих ног и видел только его зубы и злые глаза, которые смотрели на него, пока тот медленно отступал к более глубокой воде, чтобы потянуть мужчину на глубину и утопить.

Тогда Жубер и вспомнил о том, что нужно выколоть глаза, и с силой засунул в них большие пальцы. Животное просто трясло его, как тряпичную куклу. Мужчина отметил, что в тот момент он не чувствовал боли.

И вот появилась моя жена Аннализа, которая плескалась в воде с огромным бревном. Она начала со страшной силой бить этого гигантского зверя по голове снова и снова, и после 5 или 6 ударов его пасть раскрылась, и он пополз,

- сказал Энтони.

Босс мужчины, Йохан ван дер Колф, и Аннализ схватили тяжелораненого Энтони и утащили его прочь от опасности, а также схватили полотенца, чтобы попытаться остановить кровотечение. Свидетелями нападения также стали его дочери, 10 и 6 лет.

Жена пришла на помощь мужу / Фото Jamie Pyatt News Ltd

После этого пострадавшего доставили в больницу, где из его ноги извлекли три зуба крокодила.

Женщина только потом осознала, что спасла жизнь своему мужу. Ведь в тот момент находилась в сильном шоке – половина ее мужа была внутри гигантского крокодила, ногами вперед.