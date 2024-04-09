Соответствующий ролик сначала был распространен на странице местного департамента полиции. В комментариях пользователи похвалили физическую подготовку офицера и поблагодарили его за работу.

Смотрите также Бегали, выли и ели все подряд: более 100 хаски разнесли торговый центр – курьезное видео

Полицейский поймал в городе 2 свиньи и стал звездой соцсетей

На опубликованных кадрах видно, как полицейский выходит из своего служебного авто и гонится за свиньей по двору, прежде чем успешно догнать и задержать животное.

Ситуация со свиньей решена,

– говорится в описании.

Полиция Грантсвилля сообщила на своей странице в Фейсбуке, что в квартале 700 по улице Квирк нашли двух домашних любимцев, которые сбежали от своих хозяев. Владельцам животных было рекомендовано немедленно решить эту необычную ситуацию.

К сожалению, объявление не дало результата, поэтому за два дня полицейские были вынуждены ловить беглецов собственноручно.

Я, честно говоря, поражен, что он смог поймать свинью. Эти паршивцы хорошо умеют убегать,

- пошутил один из юзеров.

Впоследствии курьезный клип, снятый одним из очевидцев, сидевший в салоне авто, завирусился в TikTok. В комментариях пользователи похвалили физическую подготовку офицера и поблагодарили его за работу.

В Таиланде полиция "воюет" с обезьянами

Таиландский Лопбур очень популярное среди туристов, в частности, именно из-за обезьян. Местные их подкармливают, но приматы стали очень дерзкими – кусают людей, выхватывают еду и портят имущество. Поэтому их пришлось отлавливать и отправлять в питомники, где определят, куда их поместить. Полиция начала настоящую охоту на обезьян.