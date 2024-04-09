Відповідний ролик спершу був поширений на сторінці місцевого департаменту поліції. У коментарях користувачі похвалили фізичну підготовку офіцера та подякували йому за роботу.

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Поліцейський зловив у місті 2 свині й став зіркою соцмереж

На опублікованих кадрах видно, як поліцейський виходить зі свого службового авто і женеться за свинею по подвір'ю, перш ніж успішно наздогнати та затримати тварину.

Ситуація зі свинею вирішена,

– йдеться в описі.

Поліція Грантсвілля повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці, що у кварталі 700 по вулиці Квірк знайшли двох домашніх улюбленців, які втекли від своїх господарів. Власникам тварин було рекомендовано негайно вирішити цю незвичайну ситуацію.

На жаль, оголошення не дало результату, тож за два дні поліціянти були змушені ловити втікачів власноруч.

Я, чесно кажучи, вражений, що він зміг зловити свиню. Ці паршивці добре вміють тікати,

— пожартував один з юзерів.

Згодом курйозний кліп, знятий одним з очевидців, що сидів у салоні авто, завірусився у TikTok. В коментарях користувачі похвалили фізичну підготовку офіцера та подякували йому за роботу.

У Таїланді поліція "воює" з мавпами

Таїландський Лопбур дуже популярне серед туристів, зокрема, саме через мавп. Місцеві їх підгодовують, але примати стали дуже зухвалими – кусають людей, вихоплюють їжу та псують майно. Відтак їх довелось відловлювати й відправляти до розплідників, де визначать, куди їх помістити. Поліція розпочала справжнє полювання на мавп.

Місцева поліція розпочала переслідування приматів, використовуючи рогатки та транквілізатори, щоб контролювати ситуацію. Вони мають право використовувати каміння для стрільби по мавпах як крайній засіб для відновлення контролю. Ця дія необхідна, коли всі інші методи вичерпані.