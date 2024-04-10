Вона негайно зателефонувала до служби порятунку 911, бо не знала, до кого ще можна звернутися за допомогою у цій ситуації. Як розвивалися події – читайте далі!

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Алігатор заліз у будинок американки

Коли американка почула стукіт у вхідні двері, то спочатку подумала, що це хтось намагається ввійти.

Я встала з дивана та підійшла до дверей, щоб сказати: "Ви помилилися адресою". Коли ж побачила алігатора, то в мене з'явилось дві думки: "Боже мій, у мене вдома крокодил" та "Як мені його позбутися?",

— каже вона.

Швидко відреагувавши, Мері зв'язалася з поліцією. Помічники шерифа округу Сарасота та представники Комісії з охорони риби та дикої природи Флориди оперативно прибули на місце події, де виявили непроханого гостя вже на кухні.

Жінка знайшла у своєму будинку величезного крокодила / Фото Mary Hollenback

Холленбек повідомила, що хижак, ймовірно, з'явився з сусіднього ставка, пройшов через два двори і вулицю, перш ніж потрапив до її будинку. Попри це, вона зазначила, що жодних свідків його "прогулянки" не було, і це дивно.

Повідомляється, що алігатора уже спіймали й передали на ферму.

Алігатора спіймали / Фото Mary Hollenback

До речі, у Флориді крокодили часто змушені шукати нові водойми внаслідок зміни клімату та забудови прилеглих територій. Фахівці закликають мешканців зберігати пильність і повідомляти про будь-які випадки появи хижаків поблизу житлових районів у відповідні органи.

Жінка допомогла чоловікові відбитися від крокодила колодою

У Південній Африці дружина мужньо допомогла своєму чоловікові в боротьбі з чотириметровим крокодилом. Озброївшись колодою, вона безстрашно протистояла хижакові, щоб захистити коханого.

Дружина Ентоні Жубера здійснила героїчний акт самовідданості, вчасно втрутившись і врятувавши його від ледь не смерті. Розповідаючи про цей жахливий інцидент, вона описала, що побачила, як її чоловік опинився по пояс у пащі тварини, і швидко вжила заходів, щоб врятувати його.