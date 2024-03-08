Благодаря микрочипу, он воссоединился со своей семьей. Об этом сообщил приют для животных The Humane Society of Tampa Bay.

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Пес вернулся домой через 10 лет после исчезновения

14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а впоследствии проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев. К счастью, маячок был.

Из-за ухоженного вида собаки предполагают, что он все это время мог жить в другой семье / Фото Humane Society of Tampa Bay

Сотрудники приюта позвонили владельцам домашнего любимца и узнали, что пес исчез еще 10 лет назад в округе Тампа (США). Новость о находке ошеломила семью, которая уже успела переехать в Майами.

Мы надеялись на счастливый финал и воссоединение собачки с его хозяевами, но не ожидали такой невероятной радости, которую принесла эта история. Поражены, что собака вернулся домой через такое сумасшедшее количество времени. 10 лет – это действительно удивительно!

- написал приют.

Зоозащитники предполагают, что все это время Клео мог жить в другой семье, хотя официально его никто не забирал. Впрочем, песик имеет ухоженный вид и в целом здоров.

Между тем хозяева продолжали регулярно обновлять информацию в микрочипе и не оставляли надежды разыскать своего "милого, спокойного и любознательного" щенка. 2 марта они наконец приехали в приют, чтобы забрать пушистика домой.

Клео вернулся домой через 10 лет / Фото Humane Society of Tampa Bay

Эта история лишний раз доказывает силу микрочипирования домашних животных и вдохновляет никогда не терять надежду.

Кот вернулся к хозяевам через 5 лет после исчезновения

Кот, который исчез 5 лет назад, воссоединился со своей семьей в Северной Ирландии. Блуберри, любимый домашний любимец семьи Смитов, был найден за 240 километров от дома в другом городе.

Семья уже потеряла надежду когда-нибудь найти своего пушистого друга, но теперь они очень рады, что он вернулся в их жизнь. Невероятную историю возвращения – читайте по ссылке!