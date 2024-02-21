Семья уже потеряла надежду когда-нибудь найти своего пушистого друга, но теперь они очень рады, что он вернулся в их жизнь. Невероятную историю возвращения – читайте дальше!

К слову Прошла 965 километров: собака, которая пропала, вернулась домой через 4 года

Кот, который исчез 5 лет назад, вернулся к хозяевам

Любимого черного кота, который пропал в ноябре 2019 года из дома семьи в Бангоре, графство Даун, на побережье Северной Ирландии, обнаружили на прошлой неделе в графстве Голуэй на западе Ирландии.

Один из жителей деревни Мойкаллен заметил, что животное, которое бродило возле супермаркета SuperValu, выглядело больным, и 6 февраля отвез его к местному ветеринару.

У него был кошачий грипп. Он был очень послушным и дружелюбным. Ему было немного больно, он был напряжен, но все равно хотел человеческого внимания,

– сказала медсестра в ветклинике Рэйчел Рассел.

В теле животного был микрочип, но поиск в ирландской базе данных домашних животных ничего не дал. Тогда ветеринары обратились к Europetnet, охватывающей 26 европейских стран, и нашли нужное животное в Великобритании. Они узнали, что кота зовут Блуберри, что ему 10 лет и что он начал свое путешествие пятью годами ранее.

Кот по кличке Блуберри нашелся через 5 лет / Фото The Guardian

Смиты не ожидали звонка. Семья уже смирилась с тем, что все кончено и его больше нет, но внезапно позвонили с полудня, и сообщили, что нашелся Блуберри.

Мы до сих пор в шоке. Это просто потрясающе. Он знал, что это мы, как только девочки вывели его, он подбежал к нам,

- добавила она.

На этой неделе семья забрала своего питомца и вернулась домой.