Бенджамину Бакстеру пришлось переехать, но в новом доме не разрешалось держать собак. Пока парень искал другое жилье, домашнее животное сбежало от друга его семьи. Хозяин уже и не надеялся, что снова увидит своего питомца, но случилось чудо.

Читайте также Каждый пятый мигрирующий вид животных находится под угрозой исчезновения, – ООН

Петчес некоторое время жил у друга семьи, откуда потом сбежал

13-летний Бенджамин принял решение усыновить 6-недельного щенка, по имени Петчес. Однако, в 2020 году он должен был переехать в Небраску на новую работу. К сожалению, его новый арендованный дом не позволял присутствие собак.

Бенджамину было 13 лет, когда он взял домой 6-недельного щенка / Скриншот с видео

В поисках нового места жительства, где можно было бы держать любимца, Петчес нашел временный приют у семьи друга в Калхане, штат Колорадо. Но он пробыл у него всего несколько месяцев и сбежал.

Сначала я не волновался, поскольку Петчес уже не раз убегал, но когда прошло несколько дней, а на объявление об исчезновении собаки не было никаких отзывов, я потерял надежду,

– говорит Бакстер.

31 января 2023 года жене американца, Элизабет, позвонила его мать и сказала, что ей звонили и сообщали о том, что собака была найдена в Лас-Крусесе, штат Нью-Мексико, но она подозревает, что это может быть мошенничество. Бакстер связался с приютом и вскоре убедился, что у них действительно есть его домашнее животное.

Собака нашлась спустя 4 года: смотрите видео

Петчеса привезли из Нью-Мексико в дом друга семьи в Колорадо, куда, по словам хозяина, он скоро уедет, чтобы забрать его к себе насовсем.

Собака-поводырь, которая пропала 2 года назад, нашлась

Собака-поводырь Плюша испугалась взрывов и выстрелов и сбежала еще 24 февраля 2022 года. Ее незрячий хозяин Сергей Гаврилюк до последнего не верил, что еще обнимет свою любимицу и помощницу.

И наконец произошло чудо – ему позвонил знакомый кинолог и сказал, что его Плюша нашлась. Эта история достойна сценария кино.