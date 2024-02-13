В результате, каждый пятый мигрирующий вид находится под угрозой исчезновения. Об этом говорится в глобальном исследовании ООН "Состояние мигрирующих видов в мире".

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Каждый 5 мигрирующий вид животных на грани исчезновения

Последние данные свидетельствуют о том, что почти 50% видов, отнесенных к исчезающим и охраняемых Конвенцией ООН об охране мигрирующих видов животных (CMS), сейчас переживают сокращение численности своих популяций.

Эта неутешительная тенденция особенно заметна среди мигрирующих рептилий, 70% популяций которых находятся под угрозой исчезновения. 97% видов рыб, находящихся под защитой Конвенции КМВ, могут просто исчезнуть.

Мигрирующие виды служат жизненно важным источником существования для других диких животных, играя критически важную роль в экосистемах.

Основной причиной этого "апокалипсиса" является человек,

– заявила автор исследования Келли Мальш.

Для мигрирующих видов есть две главные угрозы:

чрезмерная эксплуатация, потеря среды обитания.

Чрезмерная эксплуатация - это охота, рыбалка, вылов птиц и тому подобное. Формально уже существуют строгие ограничения на охоту или вылов видов, однако до сих пор есть немало проблем с выполнением таких запретов.

В то же время люди загрязняют территории пластиком, химикатами, светом и шумом. Это неустанное загрязнение разрушает хрупкие экосистемы, нанося серьезный ущерб среде обитания многочисленных видов животных, птиц и рыб.

Люди загрязняют окружающую среду и животные страдают от этого / Фото Unsplash

Кроме того, мигрирующие животные все больше страдают от изменений климата. Разрушение среды обитания, вызванное пожарами и засухами, в сочетании с нарушением взаимосвязи между периодами миграции и наличием пищи, вызывает значительное беспокойство.

К слову, нюрнбергский зоопарк в Германии публично объявил о своих планах избавиться почти половины из 45 гвинейских павианов, находящихся на грани исчезновения. Часть приматов собираются передать ученым для тщательного изучения, а часть из них ждет несчастливая судьба – смерть.