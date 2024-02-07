Голосование продолжалось до сегодняшнего дня, 7 февраля. Поэтому сейчас стали известны победители конкурса Wildlife Photographer of the Year.
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Лучшие фото дикой природы
Фотограф-любитель Нима Сарихани из Великобритании получил престижную награду зрительских симпатий в конкурсе "Фотограф года дикой природы", который проводится ежегодно.
Волшебная фотография Сарихани под названием "Ледяное ложе" (Ice Bed) очаровала зрителей и принесла ему эту награду.
"Ледяное ложе" (Ice Bed) / Фото nhm.ac.uk / Nima Sarikhani
Чтобы сделать этот снимок, экспедиционное судно Нимы 3 дня пробиралось сквозь густой туман в поисках белых медведей. Так и не встретив их, судно изменило курс, направившись туда, где еще был морской лед.
Здесь Нима встретил сразу двух самцов полярного медведя – молодого и старшего,
– говорится в сообщении.
Незадолго до полуночи младший самец залез на небольшой айсберг и, используя свои сильные лапы, вырезал себе что-то вроде кровати, прежде чем погрузиться в сон.
Лучшие работы конкурса Wildlife Photographer of the Year:
Заметим, Национальный антарктический научный центр показал видео с антарктическими пингвинами и их малышами. Их еще называют чинстрапы или бородачи из-за тонкой черной полоски, пересекающей белый подбородок.