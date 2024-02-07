Голосування тривало до сьогодні, 7 лютого. Тож зараз стали відомі переможці конкурсу Wildlife Photographer of the Year.

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Найкращі фото дикої природи

Фотограф-аматор Німа Саріхані з Великої Британії здобув престижну нагороду глядацьких симпатій у конкурсі "Фотограф року дикої природи", що проводиться щорічно.

Чарівна фотографія Саріхані під назвою "Крижане ложе" (Ice Bed) зачарувала глядачів і принесла йому цю нагороду.

"Крижане ложе" (Ice Bed) / Фото nhm.ac.uk / Nima Sarikhani

Щоб зробити цей знімок, експедиційне судно Німи 3 дні пробиралося крізь густий туман у пошуках білих ведмедів. Так і не зустрівши їх, судно змінило курс, попрямувавши туди, де ще був морський лід.

Тут Німа зустрів одразу двох самців полярного ведмедя – молодого і старшого,

– йдеться у повідомленні.

Незадовго до півночі молодший самець заліз на невеликий айсберг і, використовуючи свої сильні лапи, вирізав собі щось на зразок ліжка, перш ніж зануритися в сон.

Найкращі роботи конкурсу Wildlife Photographer of the Year:

Зауважимо, Національний антарктичний науковий центр показав відео з антарктичними пінгвінами та їхніми малюками. Їх ще називають чінстрапи або бородані через тонку чорну смужку, що перетинає біле підборіддя.