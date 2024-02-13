Як наслідок, кожен п'ятий мігруючий вид перебуває під загрозою зникнення. Про це йдеться в глобальному дослідженні ООН "Стан мігруючих видів у світі".

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Кожен 5 мігруючий вид тварин на межі зникнення

Останні дані свідчать про те, що майже 50% видів, віднесених до зникаючих і охоронюваних Конвенцією ООН про охорону мігруючих видів тварин (CMS), наразі переживають скорочення чисельності своїх популяцій.

Ця невтішна тенденція особливо помітна серед мігруючих рептилій, 70% популяцій яких перебувають під загрозою зникнення. 97% видів риб, що перебувають під захистом Конвенції КМВ, можуть просто зникнути.

Мігруючі види слугують життєво важливим джерелом існування для інших диких тварин, відіграючи критично важливу роль в екосистемах.

Основною причиною цього "апокаліпсису" є людина,

– заявила авторка дослідження Келлі Мальш.

Для мігруючих видів є дві головні загрози:

надмірна експлуатація, втрата середовища існування.

Надмірна експлуатація — це полювання, риболовля, вилов птахів тощо. Формально вже існують суворі обмеження на полювання або вилов видів, проте досі є чимало проблем із виконанням таких заборон.

Водночас люди забруднюють території пластиком, хімікатами, світлом і шумом. Це невпинне забруднення руйнує тендітні екосистеми, завдаючи серйозної шкоди середовищу існування численних видів тварин, птахів і риб.

Люди забруднюють навколишнє середовище і тварини страждають від цього / Фото Unsplash

Крім того, мігруючі тварини дедалі більше потерпають від змін клімату. Руйнування середовищ існування, спричинене пожежами та посухами, у поєднанні з порушенням взаємозв'язку між періодами міграції та наявністю їжі, викликає значне занепокоєння.

До слова, нюрнберзький зоопарк у Німеччині публічно оголосив про свої плани позбутися майже половини із 45 гвінейських павіанів, що перебувають на межі зникнення. Частину приматів збираються передати вченим для ретельного вивчення, а частину з них чекає нещаслива доля – смерть.