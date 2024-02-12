Частину приматів збираються передати вченим для ретельного вивчення, а частину з них чекає нещаслива доля – смерть. Це рішення викликало широке обурення з боку зоозахисників.

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Зоопарк хоче вбити частину приматів

Намагаючись розв'язати проблему неефективності попередніх спроб контролювати розмноження певного виду, співробітники зоопарку вдалися до радикальних заходів. Відібрана група мавп буде виділена для наукового вивчення, тоді як інші стануть здобиччю для хижаків.

За словами біолога організації PETA Івонни Вюрц, стимулювання розведення, а потім вбивство тварин – порочне коло, створене самими зоопарками.

Це коло можна розірвати, тільки розробити плани з припинення розведення та закриття зоопарків, а не обговорювати можливе вбивство тварин – і неважливо, яких видів це стосується,

– каже вона.

Спеціалістка також зазначила, що у сфері суспільних настроїв вбивство таких улюбленців, як примати, леви чи жирафи, сприймається як менш толерантне, ніж вбивство парнокопитних тварин. Останніх часто використовують в зоопарках як корм для інших тварин.

Частину мавп збираються передати на вивчення науковцям, а інших – згодувати хижакам / Фото Wikipedia

Що планують робити зооорганізації?

У заяві організації Peta Germany йдеться про те, що вона хотіла б порушити кримінальну справу проти відповідальних осіб, якщо павіанів таки занапастять.

Необхідно ретельно вивчити, чи є ці вбивства винятковим випадком відповідно до федеральних законів. Зоопарк культивував перенаселення мавп протягом багатьох років і тільки зараз почав щось з цим робити. Вбивати приматів безвідповідально,

– сказав Джеймс Брюкнер із Німецької асоціації захисту тварин.

Міжнародний союз охорони природи відніс гвінейських павіанів до категорії тих тварин, що зникають. Представників цього виду рекомендують утримувати в зоопарках для збереження популяції.

До слова, зоопарк у Нюрнберзі вже неодноразово подібним чином позбувався тварин, зокрема тих, що належать до зникаючих видів, наприклад антилоп Мендеса.