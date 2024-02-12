Часть приматов собираются передать ученым для тщательного изучения, а часть из них ждет несчастливая судьба – смерть. Это решение вызвало широкое возмущение со стороны зоозащитников.

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Зоопарк хочет убить часть приматов

Пытаясь решить проблему неэффективности предыдущих попыток контролировать размножение определенного вида, сотрудники зоопарка прибегли к радикальным мерам. Отобранная группа обезьян будет выделена для научного изучения, тогда как остальные станут добычей для хищников.

По словам биолога организации PETA Ивонны Вюрц, стимулирование разведения, а затем убийство животных – порочный круг, созданный самими зоопарками.

Этот круг можно разорвать, только разработать планы по прекращению разведения и закрытия зоопарков, а не обсуждать возможное убийство животных – и неважно, каких видов это касается,

– говорит она.

Специалистка также отметила, что в сфере общественных настроений убийство таких любимцев, как приматы, львы или жирафы, воспринимается как менее толерантное, чем убийство парнокопытных животных. Последних часто используют в зоопарках как корм для других животных.

Часть обезьян собираются передать на изучение ученым, а других – скормить хищникам / Фото Wikipedia

Что планируют делать зооорганизации?

В заявлении организации Peta Germany говорится о том, что она хотела бы возбудить уголовное дело против ответственных лиц, если павианов таки погубят.

Необходимо тщательно изучить, являются ли эти убийства исключительным случаем в соответствии с федеральными законами. Зоопарк культивировал перенаселение обезьян в течение многих лет и только сейчас начал что-то с этим делать. Убивать приматов безответственно,

– сказал Джеймс Брюкнер из Немецкой ассоциации защиты животных.

Международный союз охраны природы отнес гвинейских павианов к категории исчезающих животных. Представителей этого вида рекомендуют содержать в зоопарках для сохранения популяции.

К слову, зоопарк в Нюрнберге уже неоднократно подобным образом избавлялся от животных, в частности тех, принадлежащих к исчезающим видам, например антилоп Мендеса.