Животное прекратило есть после смерти матери. Убитого горем осла, у которого возникла непроходимость желудка, вылечили благодаря сладкому напитку.

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Ослика спасли 24 литра "колы"

15-летний Джои прекратил есть, когда в ноябре 2023 года он потерял свою пожилую маму Джози. Это привело к тому, что у него возникла закупорка желудка, а это означало, что пища больше не могла проходить через тонкую кишку.

У обитателя ослиного приюта симптомы были такими сильными, что он не мог ничего есть и пить. Но животному повезло, что вокруг него была команда ветеринаров, которая быстро приступила к действию и придумала необычное лекарство, что бы избавило его от потенциально смертельной закупорки.

Ветеринары вставили Джои трубку в нос, провели ее прямо в желудок и трижды в день вливали туда "колу".

Мы использовали по шесть литров колы с высоким содержанием сахара в течение 4 дней... По сути, кола действовала как дренаж. Она разъедает твердую материю и в конце концов размягчает ее настолько, что может пройти,

– говорит ветеринар Джейми Форрест.

Команда избегала лечения Джои в ветеринарной клинике, несмотря на то, что это стандартная процедура, чтобы защитить его от дальнейшего стресса.

Джои вылечила кола / Unsplash / Иллюстративное фото

В результате газированный напиток устранил комок, который блокировал желудок, и теперь осел возвращается к своей "привычной счастливой жизни".

К слову, Джои недавно подружился с другим ослом, Беном. Последний потерял своего друга, еще одного осла, Боба, примерно в то же время, когда Джои потерял маму.

У бульдога регенерировала челюсть, которую он потерял из-за рака

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Хирурги начали операцию, но в процессе обнаружили, что нет другого выбора, кроме как удалить большую часть левой нижней челюсти щенка. Однако, настоящее чудо произошло через 8 недель. О чем же говорится – далее в материале!