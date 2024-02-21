Сім'я вже втратила надію коли-небудь знайти свого пухнастого друга, але тепер вони дуже раді, що він повернувся в їхнє життя. Неймовірну історію повернення – читайте далі!

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Кіт, який зник 5 років тому, повернувся до господарів

Улюбленого чорного кота, який зник у листопаді 2019 року з будинку сім'ї в Бангорі, графство Даун, на узбережжі Північної Ірландії, виявили минулого тижня в графстві Голуей на заході Ірландії.

Один із жителів села Мойкаллен помітив, що тварина, яка бродила біля супермаркету SuperValu, виглядала хворою, і 6 лютого відвіз її до місцевого ветеринара.

У нього був котячий грип. Він був дуже слухняним і доброзичливим. Йому було трохи боляче, він був напружений, але все одно хотів людської уваги,

— сказала медсестра у ветклініці Рейчел Рассел.

У тілі тварини був мікрочип, але пошук в ірландській базі даних домашніх тварин нічого не дав. Тоді ветеринари звернулися до Europetnet, що охоплює 26 європейських країн, і знайшли потрібну тварину у Великій Британії. Вони дізналися, що кота звуть Блуберрі, що йому 10 років і що він почав свою подорож п'ятьма роками раніше.

Кіт на прізвисько Блуберрі знайшовся через 5 років / Фото The Guardian

Сміти не очікували дзвінка. Сім'я вже змирилася з тим, що все скінчено і його більше немає, але раптово подзвонили з півдня, і повідомили, що знайшовся Блуберрі.

Ми досі в шоці. Це просто приголомшливо. Він знав, що це ми, щойно дівчатка вивели його, він підбіг до нас,

— додала вона.

Цього тижня сім'я забрала свого вихованця і повернулася додому.