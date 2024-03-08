Завдяки мікрочипу, він возз'єднався зі своєю сім'єю. Про це повідомив притулок для тварин The Humane Society of Tampa Bay.

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Пес повернувся додому через 10 років після зникнення

14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників. На щастя, маячок був.

Через доглянутий вигляд собаки припускають, що він весь цей час міг жити в іншій родині / Фото Humane Society of Tampa Bay

Співробітники притулку зателефонували власникам домашнього улюбленця й дізналися, що пес зник ще 10 років тому в окрузі Тампа (США). Новина про знахідку приголомшила родину, яка уже встигла переїхати до Маямі.

Ми сподівалися на щасливий фінал та возз'єднання песика з його господарями, але не очікували такої неймовірної радості, яку принесла ця історія. Вражені, що собака повернувся додому через таку божевільну кількість часу. 10 років — це справді дивовижно!

— написав притулок.

Зоозахисники припускають, що весь цей час Клео міг жити в іншій родині, хоча офіційно його ніхто не забирав. Втім, песик має доглянутий вигляд та загалом здоровий.

Тим часом господарі продовжували регулярно оновлювати інформацію у мікрочипі та не полишали надії розшукати своє "миле, спокійне та допитливе" цуценя. 2 березня вони нарешті приїхали до притулку, щоб забрати пухнастика додому.

Клео повернувся додому через 10 років / Фото Humane Society of Tampa Bay

Ця історія зайвий раз доводить силу мікрочипування домашніх тварин та надихає ніколи не втрачати надію.

Кіт повернувся до господарів через 5 років після зникнення

Кіт, який зник 5 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю в Північній Ірландії. Блуберрі, улюблений домашній улюбленець сім'ї Смітів, був знайдений за 240 кілометрів від дому в іншому місті.

Сім'я вже втратила надію коли-небудь знайти свого пухнастого друга, але тепер вони дуже раді, що він повернувся в їхнє життя. Неймовірну історію повернення – читайте за посиланням!