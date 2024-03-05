Собака від народження живе на даху гаражів

Яреська біля гаражів з'явилася, коли була цуценям. За ці роки місцеві звикли до неї та вважають охоронницею двору.

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Оскільки собака ходить тільки по даху гаражів, місцеві приносять туди для неї їжу. Найчастіше дають кашу, бульйон та собачий корм.

Собака Яреська / Скриншот з відео Суспільне Дніпро

До Яреськи підходять як дорослі, так і діти, адже тварина лагідна та зовсім не агресивна.

Вона тут з самого дитинства. Вона тут народилася. У неї є дві будки, ми її годуємо, даємо пити. Все там є, вона таким способом нас охороняє,

— розповідає дніпрянин Ярослав.

Ярослав пригадує, що одного дня собака вирішила стрибнути з даху, проте щойно стала на землю, її ноги роз'їхалися і вона не змогла піти далі. Там вона і стояла на місці, поки люди не допомогли піднятися назад.

Будка Яреськи на даху / Скриншот з відео Суспільне Дніпро

На Київщині з'явиться заказник для охорони вовків

На півночі Вишгородського району Київщини з'явиться заказник для охорони вовків. Ця локація стане першою в Україні.

Над його створенням працює Київський еколого-культурний центр. Що відомо про заказник, розповідаємо за посиланням!