Над його створенням працює Київський еколого-культурний центр. Що відомо про заказник, розповідаємо далі у матеріалі!

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На Київщині створять перший в Україні заказник для охорони вовків

Під охорону візьмуть "Чортове болото" біля річки Жидок, площа якого становить близько 200 гектарів. Згідно із дослідженнями, у цій дикій та важкодоступній місцевості багато років живе сім'я вовків.

В Україні досі немає жодного спеціалізованого заказника для охорони місць розмноження вовка,

— йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вовків у Європі охороняє Бернська конвенція та Оселищна директива ЄС. В Україні цих тварин налічують понад 2 тисячі.

Також у "Чортовому болоті" можна побачити червонокнижного лося, багато кабанів, козуль та бобрів.

Українців попередили про вовчу зграю на кордоні з Молдовою

Біля кордону з Молдовою, на Одещині, прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків. Українців закликали утриматись від незаконних мандрівок.

В службі наголосили, що зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями.

Рись потрапила у фотопастку ДПСУ

Рисі часто потрапляють у фотопастки, розставлені на різних територіях України. Цього разу хижака зафіксували в Карпатах. Державна прикордонна служба України показала фото рисі, яка потрапила на фотопастку.

Прикордонники додали: "Краще потрапити у фотопастку, ніж у пащу рисі. А краще не порушувати закон і не ставати чиєюсь вечерею в Карпатах".