Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

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Українців попередили про вовчу зграю на кордоні з Молдовою

Біля кордону з Молдовою, в Одеській області прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків.

Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку,

– додали прикордонники.

В службі наголосили, що зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями.

Рись потрапила у фотопастку ДПСУ

Рисі часто потрапляють у фотопастки, розставлені на різних територіях України. Цього разу хижака зафіксували в Карпатах. Державна прикордонна служба України показала фото рисі, яка потрапила на фотопастку.

У Держприкордонслужбі застерегли громадян від порушення закону, зазначивши, що від початку місяця на ділянці відділу "Селятин" було затримано 18 порушників. Як зазначають у відомстві, приблизно кожне третє затримання було здійснено завдяки фотопасткам.

Прикордонники також додали: "Краще потрапити у фотопастку, ніж у пащу рисі. А краще не порушувати закон і не ставати чиєюсь вечерею в Карпатах".