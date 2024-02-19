Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

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Украинцев предупредили о волчьей стае на границе с Молдовой

Возле границы с Молдовой, в Одесской области пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков.

Призываем избегать незаконных путешествий и не подвергать себя опасности,

– добавили пограничники.

В службе отметили, что обычно хищники передвигаются не в одиночку, а стаями.

Рысь попала в фотоловушку ГПСУ

Рыси часто попадают в фотоловушки, расставленные на разных территориях Украины. На этот раз хищника зафиксировали в Карпатах. Государственная пограничная служба Украины показала фото рыси, которая попала на фотоловушку.

В Госпогранслужбе предостерегли граждан от нарушения закона, отметив, что с начала месяца на участке отдела "Селятин" было задержано 18 нарушителей. Как отмечают в ведомстве, примерно каждое третье задержание было осуществлено благодаря фотоловушкам.

Пограничники также добавили: "Лучше попасть в фотоловушку, чем в пасть рыси. А лучше не нарушать закон и не становиться чьим-то ужином в Карпатах".