Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) показала фото рыси, которая попала на фотоловушку в Карпатах. Соответствующие снимки были опубликованы на официальном сайте ведомства.

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Рысь попала в фотоловушку ГПСУ

В Госпогранслужбе предостерегли граждан от нарушения закона, отметив, что с начала месяца на участке отдела "Селятин" было задержано 18 нарушителей.

Как отмечают в ведомстве, примерно каждое третье задержание было осуществлено благодаря фотоловушкам.

Лучше попасть в фотоловушку, чем в пасть рыси. А лучше не нарушать закон и не становиться чьим-то ужином в Карпатах,

– говорится в подписи к снимкам рыси.

Рысь попала в фотоловушку в Карпатах / Фото ГПСУ

Украинские пограничники "поймали" рысь на фотоловушку / Фото ГПСУ

К слову: недавние наблюдения зафиксировали также группу рысей, которые принимали участие в веселых зимних играх, в Чернобыльском заповеднике. В последнее время фиксировались только мероприятия отдельных особей из редких репродуктивных оселищ Беларуси. Но теперь эти кошачьи снова появляются в Зоне отчуждения.

ГПСУ показала овчарку, которая патрулирует в Карпатах

Госпогранслужба Украины имеет четвероногих работников, которые успешно выполняют поставленные задачи и преданно охраняют территории, что входят в зону их ответственности. Так, пограничники показали немецкую овчарку, по кличке Лаки, которая уже более года патрулирует в Карпатах вместе с кинологом.

Пограничники заверили, что для четвероногого горная местность – не помеха, и благодаря своему острому обонянию и быстрым лапам он качественно делает свое дело.