Прийти з твариною на вакцинацію можна у робочі дні з 28 лютого до 8 березня включно. Нижче у матеріалі дивіться графік за локаціями.

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У центрі Львова безплатно щеплюватимуть від сказу тварин

Спільно з Львівською міською державною лікарнею ветеринарної медицини напрацювали варіанти додаткових тимчасових локацій, куди б мешканці могли за потреби привести на вакцинацію своїх улюбленців.

Закликаємо мешканців скористатися цією можливістю захистити домашніх улюбленців від можливості інфікування,

– повідомили у Галицькій районній адміністрації.

Так, безплатне профілактичне вакцинування домашніх тварин від сказу проводитимуть з завтрашнього дня у Галицькому районі в шести локаціях у робочі дні та у визначені години:

Парк імені Івана Франка (біля вигульного майданчика для тварин):

28 лютого, 4, 5, 8 березня – 15:00 – 18:00;

29 лютого, 1, 6, 7 березня – 10:00 – 12:00.

Сквер поблизу пам'ятника Степанові Бандері:

28 лютого – 8 березня – 15:00 – 18:00.

Площа біля Цирку (вул. Городоцька, 83):

28 лютого, 1,5, 7 березня – 10:00 – 12:00;

29 лютого, 4, 6, 8 березня – 15:00 – 18:00.

Сквер "На Валах" біля Порохової вежі:

28, 29 лютого, 1, 5, 6, 7 березня – 15:00 – 18:00;

4, 8 березня – 10:00 – 12:00.

Парк культури імені Богдана Хмельницького (біля фонтану):

28 лютого, 4, 5, 8 березня – 15:00 – 18:00;

29 лютого, 1, 6, 7 березня – 10:00 - 12:00.

Площа Олекси Гасина (вул. Василя Стефаника):

28 лютого, 5 березня – 10:00 – 12:00;

29 лютого, 1, 4, 6, 7, 8 березня – 15:00 – 18:00.

У ЛМР нагадали, що 22 лютого у ЛКП "Лев" померла виловлена напередодні на вулиці Гоголя собака. Лабораторна експертиза показала, що причиною смерті був сказ.

Через це відбулося екстрене засідання міської протиепізоотичної комісії, під час якого прийняли рішення про закриття на карантин ЛКП "Лев", а також введення 5-кілометрової карантинної зони довкола місця вилову собаки, тобто вулиці Гоголя.

А власникам собак, котів та інших домашніх тварин наполегливо рекомендують поновити, або якщо не було, то провести вакцинацію від сказу.