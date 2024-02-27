Як з'ясували вчені, ці жаби мутували, щоб захиститись від радіації. Дослідники вважають, що це стало можливим через швидку зміну кольору шкіри.

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У Чорнобилі знайшли жаб, які мутували, щоб захиститися від радіації

Східні деревні жаби (Hyla orientalis), зазвичай зеленого кольору, показали варіації чорного кольору шкіри у декількох особин, виявлених групою дослідників у 2016 році всередині Чорнобильської зони. Учені присвятили 3 роки вивченню цих земноводних, виловлених з водойм як у самій зоні, так і за її межами.

Команда виявила, що жаби, знайдені в зоні відчуження, мали темніший колір шкіри спини, ніж жаби з-за меж зони. На думку вчених, шкіра у земноводних потемніла, щоб захистити їх від радіації.

Вид жаб у Чорнобилі, який мутував, щоб захиститись від радіації / Фото IFLScience

У шкірі цих темніших особин було виявлено більшу кількість меланіну, пігменту, який відповідає за забарвлення шкіри та волосся, і який може надавати захист від радіації, зокрема іонізуючої, характерної для Чорнобиля.

Відомо, що темне забарвлення захищає від різних джерел радіації, нейтралізуючи вільні радикали та зменшуючи пошкодження ДНК, і, зокрема, пігментація меланіну була запропонована як буферний механізм проти іонізуючого випромінювання,

– написали дослідники.

Найтемніший колір шкіри спостерігався у жаб, знайдених у районах, найближчих до епіцентру вибуху, де рівні радіації були найвищими на момент катастрофи. Це може вказувати на вплив високих рівнів іонізуючого випромінювання на забарвлення.

Це стало можливим через швидку зміну кольору шкіри земноводних / Фото IFLScience

Жаби з меншою кількістю меланіну були, мабуть, більш вразливими до радіації, яка пошкоджує ДНК, що, ймовірно, вбило їх у більш ранньому віці – можливо, навіть до того, як вони змогли б розмножуватися. З іншого боку, жаби з темнішою шкірою мали більше шансів вижити і народити багато жабенят завдяки своєму захисному меланіну і ця риса передалася їхнім нащадкам.

Самки східної деревної жаби починають розмножуватися у віці 2 – 3 років. З моменту Чорнобильської катастрофи минуло майже 40 років, що дорівнює приблизно 10 – 15 поколінням жаб на момент дослідження. Отже, це справді швидкий еволюційний процес.

Зауважимо, раніше у Чорнобильському заповіднику потрапила в об'єктив фотокамери нутрія. Ймовірно, вона втекла з якогось господарства, і тепер насолоджується вільним життям.