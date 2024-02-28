Прийти с животным на вакцинацию можно в рабочие дни с 28 февраля по 8 марта включительно. Ниже в материале смотрите график по локациям.

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В центре Львова бесплатно будут прививать от бешенства животных

Совместно с Львовской городской государственной больницей ветеринарной медицины наработали варианты дополнительных временных локаций, куда бы жители могли при необходимости привести на вакцинацию своих любимцев.

Призываем жителей воспользоваться этой возможностью защитить домашних любимцев от возможности инфицирования,

– сообщили в Галицкой районной администрации.

Так, бесплатную профилактическую вакцинацию домашних животных от бешенства будут проводить с завтрашнего дня в Галицком районе в шести локациях в рабочие дни и в определенные часы:

Парк имени Ивана Франко (возле выгульной площадки для животных):

28 февраля, 4, 5, 8 марта – 15:00 – 18:00 15:00;

29 февраля, 1, 6, 7 марта – 10:00 – 12:00.

Сквер возле памятника Степану Бандере:

28 февраля – 8 марта – 15:00 – 18:00.

Площадь возле Цирка (ул. Городоцкая, 83):

28 февраля, 1,5, 7 марта – 10:00 – 12:00;

29 февраля, 4, 6, 8 марта – 15:00 – 18:00.

Сквер "На Валах" возле Пороховой башни:

28, 29 февраля, 1, 5, 6, 7 марта – 15:00 – 18:00;

4, 8 марта – 10:00 – 12:00.

Парк культуры имени Богдана Хмельницкого (возле фонтана):

28 февраля, 4, 5, 8 марта – 15:00 – 18:00;

29 февраля, 1, 6, 7 марта – 10:00 - 12:00.

Площадь Олексы Гасина (ул. Василия Стефаника):

28 февраля, 5 марта – 10:00 – 12:00;

29 февраля, 1, 4, 6, 7, 8 марта – 15:00 – 18:00.

В ЛГС напомнили, что 22 февраля в ЛКП "Лев" умерла выловленная накануне на улице Гоголя собака. Лабораторная экспертиза показала, что причиной смерти было бешенство.

Поэтому состоялось экстренное заседание городской противоэпизоотической комиссии, во время которого приняли решение о закрытии на карантин ЛКП "Лев", а также введение 5-километровой карантинной зоны вокруг места отлова собаки, то есть улицы Гоголя.

А владельцам собак, кошек и других домашних животных настоятельно рекомендуют восстановить, или если не было, то провести вакцинацию от бешенства.