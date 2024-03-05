Собака от рождения живет на крыше гаражей

Яреська возле гаражей появилась, когда была щенком. За эти годы местные привыкли к ней и считают охранницей двора.

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Поскольку собака ходит только по крыше гаражей, местные приносят туда для нее еду. Чаще всего дают кашу, бульон и собачий корм.

Собака Яреська / Скриншот из видео Суспільне Дніпро

К Яреське подходят как взрослые, так и дети, ведь животное ласковое и совсем не агрессивное.

Она здесь с самого детства. Она здесь родилась. У нее есть две будки, мы ее кормим, даем пить. Все там есть, она таким способом нас охраняет,

- рассказывает днепрянин Ярослав.

Ярослав вспоминает, что однажды собака решила прыгнуть с крыши, однако как только стала на землю, ее ноги разъехались и она не смогла пойти дальше. Там она и стояла на месте, пока люди не помогли подняться обратно.

Будка Яреськи на крыше / Скриншот из видео Суспільне Дніпро

На Киевщине появится заказник для охраны волков

На севере Вышгородского района Киевской области появится заказник для охраны волков. Эта локация станет первой в Украине.

Над его созданием работает Киевский эколого-культурный центр. Что известно о заказнике, рассказываем по ссылке!