Об этом рассказали на фейсбук-странице НПП “Синевир”. В Реабилитационном центре бурого медведя животные находятся постоянно, а в течение зимы, когда их тело входит в состояние пониженной активности, некоторые особи находятся во временном сне.

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В "Синевире" проснулись медведи

Косолапые с первыми лучами весеннего солнца и поднятием температуры воздуха вышли из своих берлог, после чего начали растягиваться, подниматься на лапы и рассматривать окружающий мир.

Уже сейчас, когда природа оживает, медведи возвращаются к своей повседневной активности и становятся более живыми и подвижными,

– говорится в сообщении.

Первой их задачей является поиск пищи, водные процедуры, ведь им нужно пополнить запасы. Однако, весна для медведей – это не только время для восстановления сил, но и время для социализации и развлечений.

Как медведи просыпались / Фото НПП "Синевир"

Именно поэтому после пробуждения медведи восстанавливают свои взаимоотношения с другими особями, которых можно встретить в приюте, обмениваются опытом и навыками, а также проводят время вместе, играя и изучая друг друга.