Биолог 28-й УАЭ Тарас Перетятко шел по важному делу – считать пингвинов и снимать данные с логгеров. И случайно наткнулся на морских слонов.
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Морского слона заметили возле станции "Вернадский"
Украинские ученые отмечают, что морских слонов в этой местности можно увидеть крайне редко.
В то утро Тарас Перетятко шел считать пингвинов и снимать данные с логгеров. И случайно наткнулся на морских слонов, которые бывают в этой местности очень редко,
– говорится в заметке.
На видео, которое опубликовал Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) можно увидеть морских слонов, лежащих в окружении многочисленных пингвинов. Отмечают, что это две молодые самки.
Млекопитающие отдыхали посреди пингвинов: смотрите видео
Как объяснили в НАНЦ, морские слоны в основном живут на островах Субантарктики. На остров Галиндез, где расположена украинская станция, они иногда заплывают для отдыха.
Украинские полярники показали китов в Антарктике
Украинские полярники с антарктической станции имени Академика Вернадского рассказали о китах, которые живут в Антарктике. Сейчас наши ученые идентифицировали более 1 000 китов.
В Антарктике не просто наблюдают за этими великанами, но и активно их изучают. Комплексная программа исследований китообразных была начата учеными НАНЦ в 2018 году.
Полярники показали влюбленных пингвинов на сине-желтом закате солнца
Пингвины считаются одними из самых верных животных с самыми романтичными привычками в мире птиц. Пернатые находят пару раз и на всю жизнь.
Ко Дню Валентина, который праздновали 14 февраля, в Национальном антарктическом научном центре показали кадр невероятной красоты. На фото влюбленные пингвины на фоне сине-желтого заката.