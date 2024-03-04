Биолог 28-й УАЭ Тарас Перетятко шел по важному делу – считать пингвинов и снимать данные с логгеров. И случайно наткнулся на морских слонов.

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Морского слона заметили возле станции "Вернадский"

Украинские ученые отмечают, что морских слонов в этой местности можно увидеть крайне редко.

В то утро Тарас Перетятко шел считать пингвинов и снимать данные с логгеров. И случайно наткнулся на морских слонов, которые бывают в этой местности очень редко,

– говорится в заметке.

На видео, которое опубликовал Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) можно увидеть морских слонов, лежащих в окружении многочисленных пингвинов. Отмечают, что это две молодые самки.

Млекопитающие отдыхали посреди пингвинов: смотрите видео

Как объяснили в НАНЦ, морские слоны в основном живут на островах Субантарктики. На остров Галиндез, где расположена украинская станция, они иногда заплывают для отдыха.

Украинские полярники показали китов в Антарктике

Украинские полярники с антарктической станции имени Академика Вернадского рассказали о китах, которые живут в Антарктике. Сейчас наши ученые идентифицировали более 1 000 китов.

В Антарктике не просто наблюдают за этими великанами, но и активно их изучают. Комплексная программа исследований китообразных была начата учеными НАНЦ в 2018 году.

Полярники показали влюбленных пингвинов на сине-желтом закате солнца

Пингвины считаются одними из самых верных животных с самыми романтичными привычками в мире птиц. Пернатые находят пару раз и на всю жизнь.

Ко Дню Валентина, который праздновали 14 февраля, в Национальном антарктическом научном центре показали кадр невероятной красоты. На фото влюбленные пингвины на фоне сине-желтого заката.