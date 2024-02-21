В Антарктике украинские полярники не просто наблюдают за этими великанами, но и активно их изучают. Комплексная программа исследований китообразных была начата учеными НАНЦ в 2018 году.

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Полярники рассказали о китах в Антарктике

Эти великаны живут во всех океанах и являются крупнейшими животными на Земле. Каждый кит имеет уникальные особенности, по которым его можно отличить. Например, у горбачей это хвостовой плавник. Рисунок на нем, как отпечаток пальцев у человека, – неповторимый. Поэтому исследователи делают фотоидентификацию.

Ученые делают идентификационные фото, упорядочивают их в каталоги и сравнивают каталоги из разных регионов, в частности с помощью глобальной базы данных "Happywhale". Такие данные помогают ученым разных стран исследовать миграции этих млекопитающих и контакты между ними,

– говорится в сообщении.

Киты в Антарктике / Фото Вадим Ткаченко, Оксана Савенко

Как еще изучают китов?

Отбор образцов кожи и жира

Для этого биологи используют арбалет со специальными стрелами и наконечниками, которые не проникают глубоко под кожу животных. Это один из самых распространенных в мире методов отбора таких образцов, не вредит животным.

В то же время эта "биопсия" может многое рассказать о китах и их популяции. Украинские ученые уже отобрали сотни образцов, которые теперь исследуют в лабораториях.

Украинские полярники уже идентифицировали уже более 1000 китов / Фото Вадим Ткаченко, Оксана Савенко

Изучение с помощью дронов

Такой метод позволяет достаточно точно определять размер животного, сделать выводы о его возрасте и упитанности. Это позволяет не только лучше понимать состояние популяций китов, но и оценить качество кормовой базы определенного года, ведь в Антарктику некоторые виды приплывают именно для питания.

Украинские полярники рассказали, как и для чего исследуют китов в Антарктиде / Фото Вадим Ткаченко, Оксана Савенко

Акустические исследования

Ученые проводят как пассивный акустический мониторинг китов, так и целенаправленно записывают их вокализации. Это позволяет установить видовой состав китов, находящихся в районе станции в разные сезоны, а также создать акустические каталоги с детальными описаниями их отдельных звуков. Для многих видов еще нет подробного описания всех типов их звуков.

Как изучают китов в Антарктике / Фото Вадим Ткаченко, Оксана Савенко

К слову, в Антарктиде полярники обнаружили редкого пингвина. Он отличается от своих родственников одним - пернатый полностью белого окраса. Уникальный пингвин засветился на базе Габриэля Гонсалеса Видела. К слову, пингвин – не альбинос.