В Антарктиці українські полярники не просто спостерігають за цими велетнями, а й активно їх вивчають. Комплексна програма досліджень китоподібних була започаткована вченими НАНЦ 2018 року.

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Полярники розповіли про китів в Антарктиці

Ці велетні живуть в усіх океанах і є найбільшими тваринами на Землі. Кожен кит має унікальні особливості, за якими його можна відрізнити. Наприклад, у горбанів це хвостовий плавець. Малюнок на ньому, як відбиток пальців у людини, — неповторний. Тому дослідники роблять фотоідентифікацію.

Вчені роблять ідентифікаційні фото, упорядковують їх у каталоги та порівнюють каталоги з різних регіонів, зокрема за допомогою глобальної бази даних "Happywhale". Такі дані допомагають вченим різних країн досліджувати міграції цих ссавців та контакти між ними,
– йдеться у повідомленні.

Кити в Антарктиці

Кити в Антарктиці / Фото Вадим Ткаченко, Оксана Савенко

Як ще вивчають китів?

  • Відбір зразків шкіри та жиру

Для цього біологи використовують арбалет зі спеціальними стрілами та наконечниками, які не проникають глибоко під шкіру тварин. Це один з найпоширеніших у світі методів відбору таких зразків, що не шкодить тваринам.

Водночас ця "біопсія" може багато розповісти про китів та їхні популяції. Українські вчені вже відібрали сотні зразків, які тепер досліджують в лабораторіях.

Українські полярники вже ідентифікували вже понад 1000 китів

Українські полярники вже ідентифікували вже понад 1000 китів / Фото Вадим Ткаченко, Оксана Савенко

  • Вивчення за допомогою дронів

Такий метод дозволяє досить точно визначати розмір тварини, зробити висновки про її вік та вгодованість. Це дає змогу не тільки краще розуміти стан популяцій китів, але й оцінити якість кормової бази певного року, адже в Антарктику деякі види припливають саме для живлення.

Українські полярники розповіли, як і для чого досліджують китів в Антарктиді

Українські полярники розповіли, як і для чого досліджують китів в Антарктиді / Фото Вадим Ткаченко, Оксана Савенко

  • Акустичні дослідження

Вчені проводять як пасивний акустичний моніторинг китів, так і цілеспрямовано записують їхні вокалізації. Це дозволяє встановити видовий склад китів, які перебувають в районі станції в різні сезони, а також створити акустичні каталоги з детальними описами їхніх окремих звуків. Для багатьох видів ще немає докладного опису всіх типів їхніх звуків.

Як вивчають китів в Антарктиці

Як вивчають китів в Антарктиці / Фото Вадим Ткаченко, Оксана Савенко

До слова, в Антарктиді полярники виявили рідкісного пінгвіна. Він відрізняється від своїх родичів одним — пернатий повністю білого забарвлення. Унікальний пінгвін засвітився на базі Габріеля Гонсалеса Відела. До слова, пінгвін – не альбінос.