В Антарктиці українські полярники не просто спостерігають за цими велетнями, а й активно їх вивчають. Комплексна програма досліджень китоподібних була започаткована вченими НАНЦ 2018 року.

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Полярники розповіли про китів в Антарктиці

Ці велетні живуть в усіх океанах і є найбільшими тваринами на Землі. Кожен кит має унікальні особливості, за якими його можна відрізнити. Наприклад, у горбанів це хвостовий плавець. Малюнок на ньому, як відбиток пальців у людини, — неповторний. Тому дослідники роблять фотоідентифікацію.

Вчені роблять ідентифікаційні фото, упорядковують їх у каталоги та порівнюють каталоги з різних регіонів, зокрема за допомогою глобальної бази даних "Happywhale". Такі дані допомагають вченим різних країн досліджувати міграції цих ссавців та контакти між ними,

– йдеться у повідомленні.

Кити в Антарктиці / Фото Вадим Ткаченко, Оксана Савенко

Як ще вивчають китів?

Відбір зразків шкіри та жиру

Для цього біологи використовують арбалет зі спеціальними стрілами та наконечниками, які не проникають глибоко під шкіру тварин. Це один з найпоширеніших у світі методів відбору таких зразків, що не шкодить тваринам.

Водночас ця "біопсія" може багато розповісти про китів та їхні популяції. Українські вчені вже відібрали сотні зразків, які тепер досліджують в лабораторіях.

Українські полярники вже ідентифікували вже понад 1000 китів / Фото Вадим Ткаченко, Оксана Савенко

Вивчення за допомогою дронів

Такий метод дозволяє досить точно визначати розмір тварини, зробити висновки про її вік та вгодованість. Це дає змогу не тільки краще розуміти стан популяцій китів, але й оцінити якість кормової бази певного року, адже в Антарктику деякі види припливають саме для живлення.

Українські полярники розповіли, як і для чого досліджують китів в Антарктиді / Фото Вадим Ткаченко, Оксана Савенко

Акустичні дослідження

Вчені проводять як пасивний акустичний моніторинг китів, так і цілеспрямовано записують їхні вокалізації. Це дозволяє встановити видовий склад китів, які перебувають в районі станції в різні сезони, а також створити акустичні каталоги з детальними описами їхніх окремих звуків. Для багатьох видів ще немає докладного опису всіх типів їхніх звуків.

Як вивчають китів в Антарктиці / Фото Вадим Ткаченко, Оксана Савенко

До слова, в Антарктиді полярники виявили рідкісного пінгвіна. Він відрізняється від своїх родичів одним — пернатий повністю білого забарвлення. Унікальний пінгвін засвітився на базі Габріеля Гонсалеса Відела. До слова, пінгвін – не альбінос.