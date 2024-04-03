Джейс Таннелл из Техасского университета Texas A&M University рассказал, что найденные им существа могут быть опасными. Мужчина сам на себе испытал укус одного из них.

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В США на берег вынесло десятки опасных существ

По словам Таннелла, за последние три недели на побережье Мексиканского залива было обнаружено большое количество опасных существ из семейства Rhizophysidae. Эти морские существа имеют поразительное сходство с глазными яблоками с толстыми мацаками и получили название "спагетти-монстры".

Существа напоминают глазное яблоко / Фото Джейс Таннелл

В минувшие выходные был большой наплыв на пляже, я насчитал около 30 особей на 100-метровой береговой линии прямо у линии воды. Эти существа похожи на глазное яблоко,

– сказал Таннелл.

Их наполненный газом поплавок в верхней части организма имеет черную точку, которая действительно похожа на зрачок глаза. Некоторые экземпляры также имеют толстые, обвисшие мацаки, имеющие поразительное сходство со спагетти.

Лично испытав их укус, специалист предупредил, что он причиняет боль в течение часа. Департамент парков и дикой природы Техаса также предупредил местных жителей о потенциальной опасности, которую представляют эти существа, имеющие способность ужалить людей.

"Спагетти-монстры" могут ужалить человека / Фото Джейс Таннелл

Несмотря на свой, казалось бы, невинный вид, эти существа на самом деле являются хищниками, которые охотятся на ракообразных и мелкую рыбу. Их способ охоты предусматривает использование мощных нейротоксинов, которые содержатся в их мацаках.

Отмечается, что эти животные объединяются в колонии и охотятся на свою добычу как единое целое.

На самом деле маленькие "спагетти-монстры" могут достигать огромных размеров / Фото Джейс Таннелл

Во время недавней находки на пляжах Техаса исследователи обнаружили существ меньшего размера. Несмотря на это, "спагетти-монстры", обитающие в глубинах океана, могут достигать длины 30 метров.

Заметим, возле одного из японских островов были найдены новые морские существа. Загадочные животные имеют поразительное сходство с миниатюрными детенышами панды, которые надели "костюмы скелетов" на Хэллоуин.