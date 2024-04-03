Джейс Таннелл з Техаського університету Texas A&M University розповів, що знайдені ним істоти можуть бути небезпечними. Чоловік сам на собі випробував укус одного з них.

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У США на берег винесло десятки небезпечних істот

За словами Таннелла, за останні три тижні на узбережжі Мексиканської затоки було виявлено велику кількість небезпечних істот з родини Rhizophysidae. Ці морські істоти мають разючу схожість з очними яблуками з товстими мацаками і отримали назву "спагетті-монстри".

Істоти нагадують очне яблуко / Фото Джейс Туннелл

Минулими вихідними був великий наплив на пляжі, я нарахував близько 30 особин на 100-метровій береговій лінії прямо біля лінії води. Ці істоти схожі на очне яблуко,

— сказав Таннелл.

Їхній наповнений газом поплавок у верхній частині організму має чорну крапку, яка дійсно схожа на зіницю ока. Деякі екземпляри також мають товсті, обвислі мацаки, що мають разючу схожість зі спагеті.

Особисто випробувавши їхній укус, фахівець попередив, що він завдає болю протягом години. Департамент парків і дикої природи Техасу також попередив місцевих жителів про потенційну небезпеку, яку становлять ці істоти, що мають здатність вжалити людей.

"Спагеті-монстри" можуть вжалити людину / Фото Джейс Таннелл

Попри свій, здавалося б, безневинний вигляд, ці істоти насправді є хижаками, які полюють на ракоподібних і дрібну рибу. Їхній спосіб полювання передбачає використання потужних нейротоксинів, які містяться в їхніх мацаках.

Зазначається, що ці тварини об'єднуються в колонії й полюють на свою здобич як єдине ціле.

Насправді маленькі "спагетті-монстри" можуть сягати величезних розмірів / Фото Джейс Таннелл

Під час нещодавньої знахідки на пляжах Техасу дослідники виявили істот меншого розміру. Попри це, "спагетті-монстри", що мешкають у глибинах океану, можуть сягати довжини 30 метрів.

Зауважимо, біля одного з японських островів було знайдено нових морських істот. Загадкові тварини мають разючу схожість з мініатюрними дитинчатами панди, які одягли "костюми скелетів" на Гелловін.