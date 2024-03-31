Дитинча залишилося там. Рятувальники намагаються врятувати теля, але воно навідріз відмовляється залишати пастку, де загинула його мати-косатка.

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Дитинча косатки застрягло в лагуні, де загинула мати

Директор некомерційної організації Bay Cetology Джаред Тауерс повідомив, що місцеві жителі намагалися врятувати викинуту на мілину самку косатки, перевернувши її на живіт і даючи воду. Попри їхні зусилля, ссавець врешті-решт помер. Пізніше розтин показав, що загибла тварини була вагітною.

Проблема також полягала в тому, що осиротіле дитинча фактично опинилося в пастці й відмовлялося залишати лагуну. Протягом майже тижня зусилля рятувальників, спрямовані на те, щоб вмовити дитинча повернутися до моря, були безуспішними – косатка лише далі відступила в лагуну.

Дослідники також звернули увагу на часові обмеження. Рятувальники мають лише 30 хвилин на день, щоб врятувати дитинча: вода підіймається так високо, що теля могло безпечно покинути лагуну лише протягом пів години на день. Крім того, сильна течія та високі пороги в цьому районі ще більше ускладнює зусилля з порятунку кита.

Під час рятувальної операції намагалися використати і акустичні сигнали косаток та інші методи, щоб вивести дитинча назад у відкрите море. Але дитинча не реагувало, як очікувалося, що змусило рятувальників припустити, що воно поранене.

Морський біолог Тауер не втрачає надії, висловлюючи переконання, що дитинча достатньо сильне, щоб вижити і, можливо, приєднатися до групи косаток, як тільки воно зможе вибратися з лагуни.

Дитинча досить сильне і зможе вижити та приєднається до групи косаток, якщо йому вдасться залишити лагуну,

– вважає Тауер.

Дослідники вже дали теляті ім'я, його назвали "Кіісахііс" (kwee-sa-hay-is), що перекладається як "Хоробрий маленький мисливець".

Зауважимо, українським полярникам вдалося зняти унікальне відео, як горбатий кит грає наввипередки з криголамом "Ноосфера" в Антарктиці. Судно саме йшло протокою Пенола в районі української станції "Академік Вернадський".