Детеныш остался там. Спасатели пытаются спасти теленка, но он наотрез отказывается покидать ловушку, где погибла его мать-косатка.

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Детеныш косатки застрял в лагуне, где погибла мать

Директор некоммерческой организации Bay Cetology Джаред Тауэрс сообщил, что местные жители пытались спасти выброшенную на мель самку косатки, перевернув ее на живот и давая воду. Несмотря на их усилия, млекопитающее в конце концов умерло. Позже вскрытие показало, что погибшее животное было беременным.

Проблема также заключалась в том, что осиротевший детеныш фактически оказался в ловушке и отказывался покидать лагуну. В течение почти недели усилия спасателей, направленные на то, чтобы уговорить детеныша вернуться в море, были безуспешными – косатка лишь дальше отступила в лагуну.

Исследователи также обратили внимание на временные ограничения. Спасатели имеют только 30 минут в день, чтобы спасти детеныша: вода поднимается так высоко, что теленок мог безопасно покинуть лагуну только в течение получаса в день. Кроме того, сильное течение и высокие пороги в этом районе еще больше усложняет усилия по спасению кита.

Во время спасательной операции пытались использовать и акустические сигналы косаток и другие методы, чтобы вывести детеныша обратно в открытое море. Но детеныш не реагировал, как ожидалось, что заставило спасателей предположить, что он ранен.

Морской биолог Тауэр не теряет надежды, выражая убеждение, что детеныш достаточно силен, чтобы выжить и, возможно, присоединиться к группе косаток, как только он сможет выбраться из лагуны.

Детеныш достаточно силен и сможет выжить и присоединится к группе косаток, если ему удастся покинуть лагуну,

– считает Тауэр.

Исследователи уже дали теленку имя, его назвали "Киисахиис" (kwee-sa-hay-is), что переводится как "Храбрый маленький охотник".

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