Видео с удивительным горбачом снял старший помощник капитана Андрей Стариш. А его коллеги Карина Вишнякова и Вадим Ткаченко рассказали интересные факты об этом антарктическом млекопитающем!

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В Антарктике сняли игривого кита-горбача

По пропорциям тела кита ученые определили, что он – еще подросток, поэтому где-то неподалеку должна была быть его мама.

С борта "Ноосферы" удалось снять уникальное видео: как горбатый кит играет наперегонки с судном. Оно как раз шло проливом Пенола в Антарктике (это район нашей станции "Академик Вернадский"),

– рассказали в НАНЦ.

Речь идет, что в целом детеныши питаются маминым молоком до года, но уже через 6 месяцев могут есть ту же пищу, что и взрослые животные.

Как это было: смотрите видео

Горбатые киты (или горбатые) получили свое название из-за спинного плавника, придающего телу горбатую форму, а также благодаря привычке во время ныряния сильно выгибать спину в районе этого плавника.

Взрослый горбатый кит имеет длину до 18 метров, а вес – до 40 тонн. Интересно, что рост человека не превышает размеры хвостового плавника этого животного.

Горбатые имеют много видов активности у поверхности воды, в частности:

много прыгают,

делают сетки из пузырьков воздуха во время питания,

активно вокализируют,

собираются в группы.

Напомним, ранее украинские полярники с антарктической станции имени Академика Вернадского рассказали о китах, которые живут в Антарктике. Сейчас наши ученые идентифицировали более 1 000 китов. Они не просто наблюдают за этими великанами, но и активно их изучают.

Также впервые в истории украинские полярники на станции "Академик Вернадский" успешно задокументировали встречу с финвалом, когда он заплыл в близлежащие воды. Это второй по величине кит в мире.