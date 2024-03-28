Видео с удивительным горбачом снял старший помощник капитана Андрей Стариш. А его коллеги Карина Вишнякова и Вадим Ткаченко рассказали интересные факты об этом антарктическом млекопитающем!
Смотрите также Пес из Никополя "спел" Гимн Украины: щемящее видео с четвероногим патриотом
В Антарктике сняли игривого кита-горбача
По пропорциям тела кита ученые определили, что он – еще подросток, поэтому где-то неподалеку должна была быть его мама.
С борта "Ноосферы" удалось снять уникальное видео: как горбатый кит играет наперегонки с судном. Оно как раз шло проливом Пенола в Антарктике (это район нашей станции "Академик Вернадский"),
– рассказали в НАНЦ.
Речь идет, что в целом детеныши питаются маминым молоком до года, но уже через 6 месяцев могут есть ту же пищу, что и взрослые животные.
Как это было: смотрите видео
Горбатые киты (или горбатые) получили свое название из-за спинного плавника, придающего телу горбатую форму, а также благодаря привычке во время ныряния сильно выгибать спину в районе этого плавника.
Взрослый горбатый кит имеет длину до 18 метров, а вес – до 40 тонн. Интересно, что рост человека не превышает размеры хвостового плавника этого животного.
Горбатые имеют много видов активности у поверхности воды, в частности:
- много прыгают,
- делают сетки из пузырьков воздуха во время питания,
- активно вокализируют,
- собираются в группы.
Напомним, ранее украинские полярники с антарктической станции имени Академика Вернадского рассказали о китах, которые живут в Антарктике. Сейчас наши ученые идентифицировали более 1 000 китов. Они не просто наблюдают за этими великанами, но и активно их изучают.
Также впервые в истории украинские полярники на станции "Академик Вернадский" успешно задокументировали встречу с финвалом, когда он заплыл в близлежащие воды. Это второй по величине кит в мире.