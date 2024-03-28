Відео з дивовижним горбанем зняв старший помічник капітана Андрій Старіш. А його колеги Карина Вишнякова та Вадим Ткаченко розповіли цікаві факти про цього антарктичного ссавця!

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В Антарктиці зняли грайливого кита-горбача

За пропорціями тіла кита вчені визначили, що він – ще підліток, тож десь неподалік мала бути його мама.

З борту "Ноосфери" вдалося зняти унікальне відео: як горбатий кит грає наввипередки з судном. Воно саме йшло протокою Пенола в Антарктиці (це район нашої станції "Академік Вернадський"),

– розповіли у НАНЦ.

Йдеться, що загалом дитинчата харчуються маминим молоком до року, але вже через 6 місяців можуть їсти ту ж їжу, що й дорослі тварини.

Як це було: дивіться відео

Горбаті кити (або горбані) отримали свою назву через спинний плавець, що надає тілу горбатої форми, а також завдяки звичці під час пірнання сильно вигинати спину в районі цього плавця.

Дорослий горбатий кит має довжину до 18 метрів, а вагу – до 40 тонн. Цікаво, що зріст людини не перевищує розміри хвостового плавця цієї тварини.

Горбані мають багато видів активності біля поверхні води, зокрема:

чимало стрибають,

роблять сітки з бульбашок повітря під час живлення,

активно вокалізують,

збираються у групи.

Нагадаємо, раніше українські полярники з антарктичної станції імені Академіка Вернадського розповіли про китів, які живуть в Антарктиці. Наразі наші науковці ідентифікували понад 1 000 китів. Вони не просто спостерігають за цими велетнями, а й активно їх вивчають.

Також вперше в історії українські полярники на станції "Академік Вернадський" успішно задокументували зустріч з фінвалом, коли він заплив у прилеглі води. Це другий за величиною кит у світі.